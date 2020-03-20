***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 11:36
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DMSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830972
BIST
12:5387.781
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 2.585,28
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
12:536,5044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0399
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
12:536,9702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0311
|Açılış
|: 6,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
12:53315,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 5,34
|Açılış
|: 315,37
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|38,72
|614.231
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|3.123.017
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|1.863.922
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|BOLUC
|3,11
|6.561.478
|% -2,81
|
|GARAN
|7,77
|356.764.279
|% 2,51
|
|THYAO
|8,14
|226.688.978
|% 2,52
|
|ASELS
|21,62
|224.746.323
|% 2,46
|
|TSPOR
|2,19
|139.005.415
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,08
|127.814.441
|% 7,69
|
|ODAS
|1,24
|91.376.649
|% 5,08
|
|TSPOR
|2,19
|139.005.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,94
|117.536.544
|% 2,11
|
|GARAN
|7,77
|356.764.279
|% 2,51
|
|ISFIN
|3,08
|127.814.441
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6204
|7,6586
|% 1,68
|
|Frank
|6,5864
|6,6260
|% -0,37
|
|Riyal
|1,7243
|1,7329
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.504
|31,69
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,28
|
|Cumhuriyet
|2.093
|2.124
|20,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,28
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,10
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,05
|
|Gümüş.Ons
|12,83
|12,88
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|2,69
|2,69
|0,15
|
|B. Petrol
|30,91
|30,91
|2,44
|