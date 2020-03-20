DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|101.701.472
|% 10,00
|BIZIM
|8,25
|21.715.192
|% 10,00
|VKING
|2,97
|16.325.617
|% 10,00
|KFEIN
|8,69
|21.035.582
|% 10,00
|EGCYO
|0,22
|18.919
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7385
|7,7773
|% 3,26
|Frank
|6,6331
|6,6731
|% 0,34
|Riyal
|1,7347
|1,7434
|% -0,03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|21,47
|Altın Gr.
|313
|314
|3,57
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|Gümüş.Ons
|12,59
|12,62
|0,49
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,66
|0,11
|B. Petrol
|27,62
|27,62
|-0,85
Seans Raporu
- 17:58KAREL Yüzde 9.35 oranında artışla 11.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 844, 995 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -319, 37 kaybederek (% -0.31 ) 103, 230
- 17:56 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TSPOR, GARAN
- 17:56XU100 Endeks 85, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 6, 305.00 milyon TL de
- 17:56FONET Yüzde 5.43 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 601, 417 adet işlem