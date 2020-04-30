***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 11:05
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841470
BIST
12:22101.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 311,10
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
12:226,9899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0402
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
12:227,6028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0435
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
12:22386,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,30
|Açılış
|: 386,17
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,39
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|28.277.210
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|20.644.660
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|TKURU
|13,70
|534.067
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,40
|29.040.365
|% 9,94
|
|ARDYZ
|27,90
|13.424.476
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|13.717.755
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|11.929.790
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|40.787.189
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|295.313.684
|% 0,28
|
|THYAO
|10,71
|287.165.006
|% 0,85
|
|GARAN
|8,40
|253.123.684
|% -0,12
|
|ASELS
|27,50
|230.004.477
|% 0,36
|
|TUPRS
|91,30
|168.949.038
|% 2,70
|
|ADESE
|1,53
|155.159.261
|% -0,65
|
|PETKM
|3,61
|295.313.684
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,09
|82.721.172
|% 0,93
|
|ODAS
|1,84
|132.802.030
|% -0,54
|
|AVOD
|2,87
|144.171.700
|% 4,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6928
|8,7364
|% 0,60
|
|Frank
|7,1618
|7,2050
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8549
|1,8642
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|4,78
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.527
|15,00
|
|Tam
|2.535
|2.589
|15,40
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,50
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|26,00
|26,00
|1,78
|