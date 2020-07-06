***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2020 10:00
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DMSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854763
BIST
11:21117.944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 2.195,18
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
11:216,8565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 6,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8420
11:217,7441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:21391,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,85
|Açılış
|: 391,28
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|1.571.949
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|17.788.636
|% 9,99
|
|KERVT
|5,64
|83.224.017
|% 9,94
|
|VKFYO
|4,81
|8.917.844
|% 9,82
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|KRDMA
|4,41
|6.272.820
|% -8,12
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|SISE
|5,99
|450.008.594
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,80
|377.707.587
|% 7,14
|
|TKFEN
|17,28
|321.747.114
|% 2,73
|
|GARAN
|8,36
|296.282.342
|% 1,70
|
|THYAO
|12,00
|265.321.418
|% 0,67
|
|IHLGM
|1,80
|377.707.587
|% 7,14
|
|IHLAS
|0,92
|111.964.334
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,88
|202.306.138
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,07
|187.352.948
|% 1,47
|
|SKBNK
|1,64
|136.473.444
|% 2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5347
|8,5775
|% -0,04
|
|Frank
|7,2429
|7,2865
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,91
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.556
|2,10
|
|Tam
|2.612
|2.623
|2,20
|
|Yarım
|1.269
|1.283
|1,10
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,02
|
|B. Petrol
|43,42
|43,42
|0,62
|