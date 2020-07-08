***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2020 10:01
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856527
BIST
11:13119.900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 561,29
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:136,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8658
En Düşük
6,8525
11:137,7533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0163
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7536
En Düşük
7,7149
11:13396,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,94
|Açılış
|: 396,91
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,21
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.958.430
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.643.226
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|40.476.754
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|8.794.065
|% 9,83
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|DOBUR
|16,20
|456.893
|% -6,84
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,96
|55.652.697
|% -5,95
|
|TSPOR
|7,23
|102.980.879
|% -4,99
|
|BRMEN
|1,81
|1.347.458
|% -4,23
|
|EKGYO
|2,28
|1.011.732.829
|% 1,79
|
|PETKM
|4,37
|566.503.965
|% -1,13
|
|TKFEN
|18,49
|421.302.374
|% 2,67
|
|SISE
|6,38
|420.638.535
|% -1,69
|
|GARAN
|8,25
|399.363.293
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,28
|1.011.732.829
|% 1,79
|
|PETKM
|4,37
|566.503.965
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,93
|239.292.480
|% 2,66
|
|TRKCM
|4,35
|390.674.924
|% 3,08
|
|TSKB
|1,32
|95.249.490
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5854
|8,6284
|% 0,08
|
|Frank
|7,2629
|7,3066
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|3,77
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.570
|2.590
|6,30
|
|Tam
|2.645
|2.658
|6,50
|
|Yarım
|1.285
|1.300
|3,20
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,40
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,02
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,16
|
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