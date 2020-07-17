***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.07.2020 11:10
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DMSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860204
BIST
13:55118.951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 143,21
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
13:556,8624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8638
En Düşük
6,8486
13:557,8424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0326
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8450
En Düşük
7,7990
13:55398,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,84
|Açılış
|: 398,17
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,28
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|20.450.551
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,51
|6.237.001
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.136
|% 10,00
|
|BURVA
|36,54
|12.884.781
|% 9,99
|
|BFREN
|551,40
|6.213.117
|% 9,99
|
|ARTI
|1,78
|204.899
|% -8,25
|
|AVHOL
|1,60
|355.865
|% -4,76
|
|MRGYO
|2,22
|7.822.407
|% -3,90
|
|PSDTC
|12,45
|10.036.770
|% -3,79
|
|PSDTC
|12,45
|10.036.770
|% -3,79
|
|SASA
|14,16
|1.053.022.003
|% 7,93
|
|GARAN
|7,98
|597.719.705
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|560.838.636
|% 0,88
|
|GUSGR
|4,77
|429.463.591
|% 5,53
|
|IPEKE
|14,92
|360.238.002
|% 6,42
|
|EKGYO
|2,30
|560.838.636
|% 0,88
|
|GUSGR
|4,77
|429.463.591
|% 5,53
|
|TSKB
|1,26
|115.010.681
|% -0,79
|
|CEMAS
|1,73
|133.958.344
|% 1,17
|
|SASA
|14,16
|1.053.022.003
|% 7,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5866
|8,6296
|% 0,03
|
|Frank
|7,2623
|7,3061
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8240
|1,8332
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|7,68
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,70
|
|Cumhuriyet
|2.644
|2.684
|-6,00
|
|Tam
|2.663
|2.674
|7,10
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|3,50
|
|Çeyrek
|648
|655
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,32
|