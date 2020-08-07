***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 11:43
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DMSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866571
BIST
16:031.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,77
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:037,2513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0227
|Açılış
|: 7,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:038,5581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0543
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:03476,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,57
|Açılış
|: 476,86
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.501.520
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.640.849
|% 9,96
|
|GLRYH
|18,23
|67.497.806
|% 9,95
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,80
|2.096.170.006
|% -4,76
|
|ASELS
|15,86
|1.247.405.825
|% 3,86
|
|GARAN
|6,48
|1.136.566.558
|% 0,15
|
|SISE
|5,95
|1.084.276.544
|% 3,48
|
|GUSGR
|5,23
|736.972.613
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,80
|2.096.170.006
|% -4,76
|
|KRDMD
|2,54
|510.793.003
|% -1,93
|
|TSKB
|1,03
|191.232.535
|% -0,96
|
|SISE
|5,95
|1.084.276.544
|% 3,48
|
|GARAN
|6,48
|1.136.566.558
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3870
|9,4341
|% -0,85
|
|Frank
|7,8483
|7,8956
|% -0,79
|
|Riyal
|1,9103
|1,9198
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.051
|-12,68
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.230
|-113,80
|
|Tam
|3.215
|3.412
|-49,00
|
|Yarım
|1.561
|1.622
|-54,60
|
|Çeyrek
|783
|830
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|28,28
|28,32
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,11
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|-0,18
|