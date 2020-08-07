***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 12:17
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866603
BIST
15:401.033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,85
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
15:407,1905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0381
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
15:408,5221
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0903
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
15:40475,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,82
|Açılış
|: 475,61
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|TKURU
|41,68
|1.671.368
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.128.783
|% 9,96
|
|GLRYH
|18,23
|66.480.043
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|4.161.091
|% 9,94
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,79
|2.052.021.839
|% -5,29
|
|ASELS
|15,82
|1.224.022.903
|% 3,60
|
|GARAN
|6,43
|1.103.852.685
|% -0,62
|
|SISE
|5,93
|1.065.809.267
|% 3,13
|
|GUSGR
|5,15
|679.617.719
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,79
|2.052.021.839
|% -5,29
|
|KRDMD
|2,53
|503.103.789
|% -2,32
|
|TSKB
|1,03
|187.007.795
|% -0,96
|
|SISE
|5,93
|1.065.809.267
|% 3,13
|
|GARAN
|6,43
|1.103.852.685
|% -0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3807
|9,4277
|% -0,92
|
|Frank
|7,8363
|7,8835
|% -0,94
|
|Riyal
|1,9111
|1,9206
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.058
|2.059
|-4,69
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-5,13
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.281
|-63,00
|
|Tam
|3.256
|3.465
|4,50
|
|Yarım
|1.581
|1.648
|-29,10
|
|Çeyrek
|793
|843
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|28,53
|28,57
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,25
|
|B. Petrol
|44,59
|44,59
|-0,50
|
Seans Raporu
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15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, ATLAS, ISBIR, EKIZ
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : FRIGO, AYES, EGCYO, UZERB, ROYAL, ARTI, KSTUR, ORMA, NTHOL, EGCEY
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DAGI, EMNIS, EKIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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EGCEY, KFEIN, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:49
Bu seansda işlem gören 291 hisse senedinden 54 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 233 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 4 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem