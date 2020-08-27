***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.08.2020 10:26
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DMSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871370
BIST
10:291.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,46
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.109
En Düşük
1.105
10:297,3365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0259
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3778
En Düşük
7,3183
10:298,6879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0305
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7373
En Düşük
8,6738
10:29459,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,68
|Açılış
|: 459,07
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
458,42
BIST En Aktif Hisseler10:29
|GYHOL
|24,20
|3.496.077
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.521.326
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.223.253
|% 10,00
|
|INTEM
|17,30
|3.961.114
|% 9,98
|
|GEDIK
|10,15
|8.675.906
|% 9,97
|
|BMELK
|5,31
|32.136
|% -10,00
|
|IHGZT
|2,83
|1.405.269
|% -4,39
|
|HUBVC
|19,88
|7.118.243
|% -3,96
|
|KSTUR
|67,00
|3.953
|% -3,87
|
|MNDRS
|3,15
|6.212.079
|% -3,37
|
|GUSGR
|6,71
|231.123.963
|% 1,98
|
|SISE
|6,28
|148.781.688
|% 0,48
|
|GARAN
|6,95
|123.057.032
|% 0,72
|
|FENER
|24,06
|117.508.119
|% 4,43
|
|PETKM
|4,05
|89.908.320
|% 0,50
|
|GUSGR
|6,71
|231.123.963
|% 1,98
|
|EKGYO
|1,88
|57.430.352
|% 1,08
|
|SISE
|6,28
|148.781.688
|% 0,48
|
|PETKM
|4,05
|89.908.320
|% 0,50
|
|TSKB
|1,11
|22.489.397
|% 0,00
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3286
|7,3365
|% -0,35
|
|Euro
|8,6765
|8,6879
|% -0,35
|
|Sterlin
|9,6837
|9,7323
|% -0,17
|
|Frank
|8,0581
|8,1066
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9541
|1,9639
|% -0,18
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-10,80
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,17
|46,17
|0,01
|