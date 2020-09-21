***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2020 12:07
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DMSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875879
BIST
13:391.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
13:397,6054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0499
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6063
En Düşük
7,5393
13:398,9667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0044
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
13:39472,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,35
|Açılış
|: 472,58
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler13:37
|EGPRO
|21,34
|7.096.738
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|5.690.505
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.441.594
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|710.371
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.381.890
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|418.082
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.594.350
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.165.411
|% -7,87
|
|NUGYO
|7,30
|9.492.651
|% -4,58
|
|DMSAS
|6,98
|104.580.624
|% -4,51
|
|SISE
|6,50
|750.046.217
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,27
|613.673.048
|% 0,93
|
|GARAN
|6,58
|277.046.222
|% -1,20
|
|PETKM
|4,35
|257.680.327
|% -1,14
|
|RTALB
|53,35
|255.553.426
|% 5,02
|
|KRDMD
|3,27
|613.673.048
|% 0,93
|
|SISE
|6,50
|750.046.217
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,76
|143.888.745
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,33
|175.166.868
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,55
|92.263.529
|% 1,31
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6026
|7,6047
|% 0,65
|
|Euro
|8,9599
|8,9647
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7434
|9,7923
|% 0,14
|
|Frank
|8,2816
|8,3315
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0210
|2,0311
|% 0,63
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,59
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.122
|3.199
|-17,45
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|-8,44
|
|Çeyrek
|757
|774
|-4,22
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|-0,88
|