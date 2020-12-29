***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2020 10:44
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895338
BIST
12:021.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.441
12:027,4098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0284
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
12:029,0716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0230
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
12:02447,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,63
|Açılış
|: 447,22
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler12:00
|ARZUM
|24,86
|22.156.997
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|58.689.988
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.996.317
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.968.735
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|56,95
|6.696.948
|% -7,85
|
|BRYAT
|471,50
|124.810.704
|% -6,17
|
|BRKSN
|8,43
|2.034.606
|% -5,60
|
|CASA
|85,00
|49.130
|% -5,56
|
|GUBRF
|73,75
|1.118.654.974
|% 4,76
|
|THYAO
|13,06
|884.927.986
|% 3,49
|
|SASA
|20,86
|589.394.341
|% 7,08
|
|KARTN
|104,10
|515.961.046
|% 0,68
|
|KARSN
|3,30
|465.555.427
|% 5,10
|
|KARSN
|3,30
|465.555.427
|% 5,10
|
|GSDHO
|2,50
|293.240.157
|% 2,04
|
|SKBNK
|1,55
|160.099.860
|% -1,27
|
|THYAO
|13,06
|884.927.986
|% 3,49
|
|ODAS
|3,86
|237.557.944
|% 0,78
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4064
|7,4111
|% -0,36
|
|Euro
|9,0643
|9,0730
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,9756
|10,0257
|% 0,10
|
|Frank
|8,3248
|8,3749
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9682
|1,9780
|% -0,39
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|4,38
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,19
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,51
|51,51
|0,61
|
Seans Raporu
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