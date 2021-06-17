***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2021 15:04
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942825
BIST
15:071.423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,11
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.419
15:078,6364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6566
En Düşük
8,6029
15:0710,3295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0124
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,2877
15:07497,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,45
|Açılış
|: 497,58
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
496,10
BIST En Aktif Hisseler15:07
|RODRG
|18,70
|2.876.338
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.527.093
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.690.113
|% 9,99
|
|AYCES
|66,40
|3.463.304
|% 9,93
|
|BERA
|18,81
|19.146.492
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|YESIL
|2,13
|183.590.367
|% -8,19
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|PENTA
|32,84
|50.999.415
|% -6,70
|
|THYAO
|14,68
|1.299.873.309
|% 2,51
|
|GARAN
|8,28
|779.045.406
|% -0,96
|
|BJKAS
|7,11
|493.378.403
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,21
|466.175.187
|% -0,45
|
|BOBET
|5,61
|425.395.428
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,21
|466.175.187
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,21
|260.791.111
|% -0,90
|
|GARAN
|8,28
|779.045.406
|% -0,96
|
|THYAO
|14,68
|1.299.873.309
|% 2,51
|
|YESIL
|2,13
|183.590.367
|% -8,19
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6339
|8,6364
|% 0,24
|
|Euro
|10,3213
|10,3295
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,0225
|12,0828
|% 0,09
|
|Frank
|9,4044
|9,4610
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2974
|2,3089
|% 0,30
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-25,39
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|-91,00
|
|Tam
|3.278
|3.360
|-88,36
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|-42,74
|
|Çeyrek
|795
|813
|-21,36
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,16
|74,16
|-0,23
|