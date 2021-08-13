***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2021 15:07
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DMSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957957
BIST
16:521.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
16:528,5483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0075
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
16:5210,0730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0097
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0956
En Düşük
10,0035
16:52484,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,59
|Açılış
|: 484,94
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
486,12
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler16:50
|VKING
|7,60
|4.391.518
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.638.159
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|37.042.734
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.145.403
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|18.082.945
|% 9,82
|
|IDGYO
|2,95
|13.987.866
|% -9,79
|
|EDATA
|15,60
|10.993.599
|% -7,42
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|KUYAS
|2,37
|6.205.022
|% -5,95
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|GARAN
|9,28
|959.963.724
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,39
|837.012.319
|% 3,33
|
|SISE
|8,61
|680.261.335
|% 2,26
|
|TUPRS
|100,20
|578.884.151
|% 1,93
|
|THYAO
|12,42
|449.114.285
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,50
|310.414.468
|% -0,40
|
|GARAN
|9,28
|959.963.724
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,39
|837.012.319
|% 3,33
|
|SISE
|8,61
|680.261.335
|% 2,26
|
|TSKB
|1,32
|91.679.605
|% 1,54
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5479
|8,5519
|% 0,13
|
|Euro
|10,0668
|10,0714
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,8013
|11,8604
|% 0,36
|
|Frank
|2,2734
|2,2848
|% 0,12
|
|Riyal
|484,7780
|484,8770
|% 0,73
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|12,10
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,65
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|15,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|16,02
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|7,75
|
|Çeyrek
|777
|795
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,08
|
|B. Petrol
|71,13
|71,13
|-0,18
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:01KTSKR
Yüzde 4.38 oranında artışla 42.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 205, 981 adet işlem
-
17:00MERCN
Yüzde 4.13 oranında artışla 10.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 814, 243 adet işlem
-
16:59SAFKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 9.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 793, 383 adet işlem
-
16:58SKTAS
Yüzde 9.68 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 638, 531 adet işlem
-
16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 37 kaybederek (% -0.09 ) 1, 558