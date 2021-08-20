***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2021 10:03
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959600
BIST
10:301.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,57
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.440
10:308,5548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0480
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5608
En Düşük
8,2705
10:3010,0034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0304
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0121
En Düşük
9,9367
10:30491,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,86
|Açılış
|: 491,81
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler10:30
|AGYO
|4,52
|93.975.315
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|193.531
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|ESCAR
|21,66
|37.254.790
|% 7,02
|
|EMKEL
|2,88
|14.331.920
|% -5,26
|
|DMSAS
|7,65
|30.462.588
|% -4,85
|
|PKENT
|2.000,00
|108.679
|% -4,53
|
|DARDL
|2,39
|5.261.933
|% -4,02
|
|RYGYO
|4,70
|3.267.305
|% -3,89
|
|GARAN
|9,33
|211.834.298
|% 0,43
|
|EREGL
|18,65
|125.010.690
|% 0,54
|
|AGYO
|4,52
|93.975.315
|% 9,98
|
|KRDMD
|7,67
|83.685.815
|% -0,13
|
|THYAO
|12,22
|76.200.220
|% 0,25
|
|EKGYO
|1,86
|64.755.075
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|41.158.636
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,56
|65.194.444
|% 0,79
|
|GARAN
|9,33
|211.834.298
|% 0,43
|
|AGYO
|4,52
|93.975.315
|% 9,98
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5470
|8,5548
|% 0,56
|
|Euro
|9,9997
|10,0034
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,6114
|11,6696
|% 0,60
|
|Frank
|9,2969
|9,3529
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2748
|2,2862
|% 0,79
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|6,75
|
|Altın Gr.
|492
|492
|5,86
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|66,41
|66,41
|-0,04
|