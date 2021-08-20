***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2021 10:23
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DMSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959605
BIST
10:461.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,88
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.436
10:468,5464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0396
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5608
En Düşük
8,2705
10:469,9881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0151
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0146
En Düşük
9,9367
10:46491,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,63
|Açılış
|: 491,31
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler10:46
|GESAN
|20,56
|199.411
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|ATATP
|35,38
|11.466.251
|% 9,94
|
|AGYO
|4,51
|137.197.027
|% 9,73
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|MARKA
|4,72
|1.613.070
|% -5,60
|
|FONET
|14,82
|6.823.711
|% -5,48
|
|EMKEL
|2,89
|17.053.488
|% -4,93
|
|PKENT
|2.000,00
|138.679
|% -4,53
|
|RYGYO
|4,68
|4.647.000
|% -4,29
|
|GARAN
|9,29
|278.985.428
|% 0,00
|
|EREGL
|18,48
|173.288.780
|% -0,38
|
|AGYO
|4,51
|137.197.027
|% 9,73
|
|KRDMD
|7,62
|108.363.050
|% -0,78
|
|TUPRS
|100,30
|102.609.349
|% -0,10
|
|ODAS
|1,40
|63.737.647
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,84
|78.907.546
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,54
|81.796.886
|% 0,00
|
|AGYO
|4,51
|137.197.027
|% 9,73
|
|GARAN
|9,29
|278.985.428
|% 0,00
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5417
|8,5464
|% 0,47
|
|Euro
|9,9837
|9,9881
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,6166
|11,6748
|% 0,65
|
|Frank
|9,3014
|9,3574
|% 1,06
|
|Riyal
|2,2747
|2,2861
|% 0,78
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,73
|
|Altın Gr.
|491
|491
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|-0,17
|