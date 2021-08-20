***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2021 11:59
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959622
BIST
14:101.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,78
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
14:108,5344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0276
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
14:109,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9367
14:10489,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,89
|Açılış
|: 489,77
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler14:10
|AGYO
|4,52
|181.008.724
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|244.253
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,20
|2.283.305
|% 9,50
|
|PENTA
|97,50
|9.252.576
|% 7,79
|
|SELGD
|7,98
|17.307.333
|% 7,69
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|SELVA
|8,10
|75.557.406
|% -8,06
|
|DMSAS
|7,53
|142.156.766
|% -6,34
|
|FONET
|14,69
|12.658.500
|% -6,31
|
|EDIP
|3,49
|19.771.033
|% -4,90
|
|GARAN
|9,30
|512.943.126
|% 0,11
|
|EREGL
|18,45
|388.084.112
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,61
|298.666.381
|% -0,91
|
|KOZAA
|15,35
|284.276.894
|% 4,42
|
|KOZAL
|106,70
|259.784.919
|% 0,95
|
|ODAS
|1,41
|87.960.922
|% -1,40
|
|GARAN
|9,30
|512.943.126
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,84
|88.761.412
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|105.820.688
|% -0,39
|
|AGYO
|4,52
|181.008.724
|% 9,98
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5319
|8,5344
|% 0,32
|
|Euro
|9,9699
|9,9746
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5862
|11,6443
|% 0,38
|
|Frank
|9,2714
|9,3273
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2689
|2,2802
|% 0,52
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|4,19
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,26
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|5,00
|
|Tam
|3.231
|3.312
|14,10
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|6,44
|
|Çeyrek
|783
|801
|3,22
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,02
|
|B. Petrol
|65,91
|65,91
|-0,54
|
Seans Raporu
14:10
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14:19AKYHO
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 400, 840 adet işlem
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14:18SELVA
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 938, 593 adet işlem
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14:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 54 kaybederek (% -0.16 ) 1, 549
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14:17
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, UFUK, SELVA
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14:16SELVA
Yüzde -8.17 oranında düşüşle 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 899, 205 adet işlem