***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2021 10:04
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976960
BIST
12:081.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 14,22
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
12:089,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0970
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
9,9744
En Düşük
9,8289
12:0811,4126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1147
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
11,4577
En Düşük
11,2896
12:08596,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 9,67
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:08
|DOBUR
|102,30
|11.668.133
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|101.760.546
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|15.640.800
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|63.712.041
|% 9,76
|
|OZRDN
|8,34
|19.228.721
|% 8,31
|
|BASGZ
|17,29
|186.233.351
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|76.254.117
|% -9,97
|
|RALYH
|7,47
|64.044.681
|% -6,27
|
|VAKFN
|6,43
|34.237.837
|% -5,16
|
|KARYE
|12,80
|15.506.862
|% -4,97
|
|PETKM
|7,67
|2.478.725.054
|% 5,79
|
|GARAN
|10,65
|974.286.817
|% -0,75
|
|THYAO
|18,16
|596.968.448
|% 0,17
|
|SISE
|9,60
|554.568.349
|% 0,31
|
|EREGL
|19,59
|480.439.838
|% 1,24
|
|PETKM
|7,67
|2.478.725.054
|% 5,79
|
|GARAN
|10,65
|974.286.817
|% -0,75
|
|YKBNK
|3,10
|250.687.180
|% -0,96
|
|TSKB
|1,62
|108.323.431
|% 1,25
|
|DOHOL
|2,81
|184.115.821
|% 1,81
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9347
|9,9385
|% 0,99
|
|Euro
|11,4045
|11,4126
|% 1,02
|
|Sterlin
|13,2903
|13,3569
|% 1,01
|
|Frank
|10,7853
|10,8503
|% 1,06
|
|Riyal
|2,6474
|2,6606
|% 1,18
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|9,13
|
|Altın Gr.
|596
|596
|9,65
|
|Cumhuriyet
|3.940
|3.999
|68,00
|
|Tam
|3.920
|4.019
|66,34
|
|Yarım
|1.895
|1.944
|32,09
|
|Çeyrek
|950
|972
|16,04
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|0,18
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|0,05
|