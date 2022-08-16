***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 10:04
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DMSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055722
BIST
10:102.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 18,42
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.882
En Düşük
2.862
10:1017,9678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9757
En Düşük
17,9372
10:1018,2174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0365
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2836
En Düşük
18,2072
10:101.027,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.027,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.025,61
BIST En Aktif Hisseler10:10
|TRCAS
|12,78
|10.975.784
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|871.977
|% 9,96
|
|CMBTN
|258,90
|12.766.379
|% 7,74
|
|DENGE
|2,29
|13.492.724
|% 6,51
|
|HLGYO
|2,97
|117.963.438
|% 6,45
|
|GZNMI
|56,60
|4.535.811
|% -9,94
|
|ANGEN
|34,90
|47.096.421
|% -8,64
|
|ATEKS
|44,80
|4.149.014
|% -7,02
|
|MARKA
|2,90
|130.053
|% -5,23
|
|YBTAS
|30.111,10
|484.100
|% -5,01
|
|THYAO
|64,55
|933.915.918
|% 1,49
|
|TUPRS
|296,50
|760.628.408
|% 3,13
|
|KCHOL
|41,76
|177.476.467
|% 2,96
|
|PGSUS
|190,10
|134.083.451
|% 3,99
|
|SISE
|23,68
|129.771.584
|% -0,08
|
|HLGYO
|2,97
|117.963.438
|% 6,45
|
|EKGYO
|3,54
|107.820.314
|% 0,57
|
|ODAS
|4,23
|124.703.082
|% -4,73
|
|ZOREN
|2,71
|73.297.984
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,52
|122.829.779
|% 0,73
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9590
|17,9678
|% 0,05
|
|Euro
|18,2068
|18,2174
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,5202
|21,6281
|% -0,32
|
|Frank
|18,8651
|18,9787
|% -0,21
|
|Riyal
|4,7692
|4,7931
|% 0,00
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-1,81
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.894
|6.948
|-8,00
|
|Yarım
|3.359
|3.397
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,13
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,24
|94,24
|-0,86
|