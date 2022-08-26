***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 10:00
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DMSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058491
BIST
10:333.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 40,74
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.149
10:3318,1854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
10:3318,1420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
10:331.025,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,17
|Açılış
|: 1.025,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler10:33
|VAKBN
|6,05
|185.517.998
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|576.193
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|NIBAS
|10,26
|23.208.486
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|8.321.006
|% 9,96
|
|SILVR
|28,36
|3.485.438
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|4.351.565
|% -9,93
|
|BJKAS
|6,87
|90.674.021
|% -6,15
|
|BRKO
|2,00
|79.000
|% -4,76
|
|COSMO
|28,00
|1.545.656
|% -4,37
|
|ISCTR
|8,20
|1.574.186.813
|% 4,59
|
|AKBNK
|12,71
|1.468.070.794
|% 6,09
|
|YKBNK
|7,02
|1.247.748.356
|% 7,01
|
|GARAN
|27,36
|1.193.487.511
|% 6,21
|
|THYAO
|70,80
|1.045.686.398
|% 0,71
|
|ISCTR
|8,20
|1.574.186.813
|% 4,59
|
|YKBNK
|7,02
|1.247.748.356
|% 7,01
|
|EKGYO
|3,96
|566.398.174
|% 3,13
|
|AKBNK
|12,71
|1.468.070.794
|% 6,09
|
|HALKB
|7,12
|739.085.587
|% 9,71
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1767
|18,1854
|% 0,12
|
|Euro
|18,1305
|18,1420
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,3813
|21,4886
|% -0,26
|
|Frank
|18,7773
|18,8904
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8267
|4,8510
|% 0,11
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-3,94
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.856
|6.916
|-15,00
|
|Yarım
|3.340
|3.381
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.690
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,33
|