***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:18
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060434
BIST
15:323.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 30,15
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:3218,2334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0177
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2334
En Düşük
18,1962
15:3218,1016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0763
15:321.003,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.003,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:30
|INVEO
|18,59
|248.182.295
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|152.775.706
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.537.845
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.917.338.342
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.717.132
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.905.601
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,15
|10.847.693.890
|% 0,49
|
|EREGL
|32,06
|7.191.705.606
|% 3,49
|
|AKBNK
|15,14
|5.939.235.128
|% 6,69
|
|EKGYO
|4,55
|5.618.649.705
|% 3,88
|
|THYAO
|74,75
|4.636.454.528
|% -0,53
|
|YKBNK
|8,15
|10.847.693.890
|% 0,49
|
|EKGYO
|4,55
|5.618.649.705
|% 3,88
|
|ISCTR
|10,19
|4.153.226.967
|% 5,71
|
|AKBNK
|15,14
|5.939.235.128
|% 6,69
|
|KRDMD
|13,70
|3.955.719.640
|% 6,37
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2198
|18,2319
|% 0,09
|
|Euro
|18,0898
|18,0985
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,0186
|21,1240
|% 0,44
|
|Frank
|18,4913
|18,6027
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8350
|4,8593
|% 0,06
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|2,07
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,38
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|17,00
|
|Tam
|6.776
|6.843
|31,00
|
|Yarım
|3.302
|3.345
|14,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.675
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,30
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,10
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|-2,55
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 84 artarak (% 1.33 ) 3, 718
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15:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, ISCTR
-
15:45XU100
Endeks 3, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 90, 041.00 milyon TL de
-
15:45CMBTN
Yüzde 5.42 oranında artışla 293.90 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 312 adet işlem
-
15:41ZRGYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 501, 516 adet işlem