***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2022 10:55
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063012
BIST
10:513.352
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -75,09
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.331
10:5118,2584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2690
En Düşük
18,2472
10:5118,2644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0710
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,2662
En Düşük
18,1753
10:51999,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,54
|Açılış
|: 999,59
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.000,82
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler10:51
|PAGYO
|23,12
|8.163.324
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|2.850.811
|% 9,96
|
|DESA
|31,22
|19.974.612
|% 8,25
|
|IEYHO
|1,09
|57.983.474
|% 6,86
|
|RAYSG
|14,06
|1.634.431
|% 6,43
|
|TSKB
|6,03
|24.941.596
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|32.630.149
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.197.995.394
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|28.412.785
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|HALKB
|12,26
|1.197.995.394
|% -9,99
|
|THYAO
|71,90
|1.121.091.806
|% 1,13
|
|ISCTR
|10,32
|967.605.087
|% -8,67
|
|KRDMD
|13,66
|887.078.985
|% -5,47
|
|YKBNK
|7,89
|844.540.886
|% -9,62
|
|EKGYO
|4,45
|700.460.637
|% -7,68
|
|YKBNK
|7,89
|844.540.886
|% -9,62
|
|HALKB
|12,26
|1.197.995.394
|% -9,99
|
|ISCTR
|10,32
|967.605.087
|% -8,67
|
|CEMAS
|1,44
|114.224.264
|% -2,04
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2515
|18,2584
|% 0,05
|
|Euro
|18,2518
|18,2644
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,9664
|21,0715
|% 0,26
|
|Frank
|18,9088
|19,0227
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8416
|4,8659
|% 0,01
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,78
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.743
|6.809
|-7,00
|
|Yarım
|3.285
|3.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|0,00
|
|B. Petrol
|92,50
|92,50
|-0,67
|
Seans Raporu
10:51
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