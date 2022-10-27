***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 13:23
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074602
BIST
14:493.945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -31,69
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
14:4918,6160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
14:4918,7190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0514
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6721
14:49994,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,75
|Açılış
|: 994,56
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler14:47
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|17.889.975
|% 9,99
|
|MTRYO
|2,76
|3.093.623
|% 9,96
|
|VERUS
|81,70
|61.615.125
|% 9,96
|
|AGYO
|6,78
|6.845.854
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|VKING
|10,31
|3.895.523
|% -7,78
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|OZRDN
|14,77
|45.241.066
|% -6,22
|
|THYAO
|99,05
|6.421.217.408
|% 0,25
|
|AKBNK
|15,38
|2.419.381.310
|% -2,53
|
|SISE
|33,62
|1.864.099.398
|% -1,12
|
|PETKM
|13,70
|1.860.070.245
|% 2,47
|
|EREGL
|30,30
|1.701.415.762
|% -1,62
|
|TSKB
|3,11
|818.521.860
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,50
|1.158.934.482
|% -1,53
|
|AKBNK
|15,38
|2.419.381.310
|% -2,53
|
|SKBNK
|2,11
|330.199.458
|% 1,44
|
|ISCTR
|9,53
|1.306.692.438
|% -2,06
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6109
|18,6125
|% 0,02
|
|Euro
|18,7117
|18,7258
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,4850
|21,5928
|% -0,37
|
|Frank
|18,7242
|18,8370
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% 0,12
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,93
|
|Altın Gr.
|994
|995
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.751
|-31,00
|
|Tam
|6.685
|6.740
|-28,00
|
|Yarım
|3.257
|3.295
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|0,24
|