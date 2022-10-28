***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.10.2022 10:00
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074949
BIST
09:553.928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -6,44
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.929
En Düşük
3.928
09:5518,6149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6576
En Düşük
18,5631
09:5518,5573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6644
En Düşük
18,5186
09:55991,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,81
|Açılış
|: 991,41
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
991,34
BIST En Aktif Hisseler09:55
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|TUCLK
|24,12
|1.670.792
|% 9,94
|
|MTRYO
|3,03
|402.281
|% 9,78
|
|DOBUR
|59,00
|243.552
|% 7,18
|
|ATLAS
|1,99
|511.060
|% 6,42
|
|AGYO
|6,11
|990.162
|% -9,88
|
|ICBCT
|8,24
|876.720
|% -4,74
|
|EUREN
|56,00
|1.182.832
|% -2,44
|
|TSPOR
|4,76
|2.298.456
|% -1,86
|
|ULAS
|7,89
|135.314
|% -1,38
|
|PETKM
|13,50
|2.695.020.005
|% 0,00
|
|ASELS
|32,36
|2.098.964.568
|% 0,00
|
|ODAS
|8,10
|1.159.562.010
|% 0,00
|
|BIMAS
|135,00
|964.638.018
|% 0,00
|
|ARCLK
|75,40
|768.158.793
|% -0,53
|
|ALBRK
|2,36
|476.293.459
|% 0,00
|
|PETKM
|13,50
|2.695.020.005
|% 0,00
|
|ODAS
|8,10
|1.159.562.010
|% 0,00
|
|AKGRT
|2,48
|173.722.231
|% 0,00
|
|ASELS
|32,36
|2.098.964.568
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6103
|18,6149
|% 0,08
|
|Euro
|18,5453
|18,5573
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,3973
|21,5046
|% -0,15
|
|Frank
|18,6817
|18,7942
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9392
|4,9640
|% 0,12
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|-6,77
|
|Altın Gr.
|992
|993
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.656
|6.721
|-15,00
|
|Yarım
|3.243
|3.287
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.643
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,44
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|-1,10
|