***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2022 15:58
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076541
BIST
15:434.070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,53
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
15:4318,6242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
15:4318,1831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1016
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
15:43971,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,06
|Açılış
|: 971,40
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler15:43
|KAREL
|23,32
|134.919.802
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.616.812
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|32.369.993
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|22.921.775
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|53.323.056
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,23
|66.444.737
|% -8,04
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|AKCNS
|44,30
|178.543.959
|% -7,17
|
|THYAO
|101,60
|7.771.716.159
|% 0,79
|
|TUPRS
|402,80
|4.211.864.465
|% 1,97
|
|ASELS
|34,64
|3.415.545.972
|% -3,46
|
|SASA
|135,10
|3.155.576.244
|% 6,88
|
|PETKM
|13,91
|2.112.903.641
|% -0,07
|
|EKGYO
|4,49
|1.266.332.395
|% -1,10
|
|YKBNK
|8,78
|1.866.534.687
|% -1,57
|
|ISCTR
|8,77
|1.659.621.161
|% -2,23
|
|IHLAS
|0,82
|132.351.956
|% -4,65
|
|TSKB
|3,04
|474.724.213
|% -2,56
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6206
|18,6242
|% 0,04
|
|Euro
|18,1686
|18,1831
|% -0,56
|
|Sterlin
|20,7707
|20,8749
|% -1,81
|
|Frank
|18,3030
|18,4133
|% -1,01
|
|Riyal
|4,9407
|4,9654
|% -0,03
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.619
|-16,29
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-8,06
|
|Cumhuriyet
|6.510
|6.612
|-116,00
|
|Tam
|6.552
|6.611
|-66,00
|
|Yarım
|3.192
|3.232
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,19
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|-1,07
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 95 kaybederek (% -0.36 ) 4, 402
-
15:58XU100
Endeks 4, 070 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 59, 585.00 milyon TL de
-
15:58EMNIS
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 53.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 923 adet işlem
-
15:57AFYON
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 6.63 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 949, 206 adet işlem
-
15:56PRKAB
Yüzde 8.74 oranında artışla 37.08 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 358, 255 adet işlem