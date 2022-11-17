***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 17:44
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080932
BIST
17:394.516
En Yüksek
|Değişim
|: -3,27%
|| -152,55
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:3918,6112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:3919,2604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0726
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:391.053,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -7,12
|Açılış
|: 1.053,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:37
|MEGAP
|6,49
|71.596.861
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.596.861
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|137.590.783
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.221.965
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|56.995.994
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,74
|28.831.348
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.329.835
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|199.053.654
|% -9,99
|
|BARMA
|100,10
|76.580.865
|% -9,98
|
|SASA
|167,70
|1.334.210.367
|% -9,98
|
|THYAO
|106,90
|11.659.300.196
|% 2,20
|
|EREGL
|36,92
|6.981.366.922
|% -0,32
|
|ASELS
|40,88
|6.064.693.531
|% 2,61
|
|KONTR
|194,10
|4.455.504.680
|% -9,97
|
|KOZAL
|264,70
|3.615.756.485
|% 8,00
|
|EKGYO
|5,45
|2.065.407.147
|% -1,45
|
|VAKBN
|9,27
|3.468.112.820
|% -9,91
|
|ALBRK
|3,15
|1.120.406.598
|% 2,27
|
|YKBNK
|10,29
|3.561.443.255
|% -6,20
|
|HALKB
|9,26
|3.265.702.064
|% -9,92
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6089
|18,6136
|% 0,13
|
|Euro
|19,2482
|19,2624
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,8948
|22,0046
|% -0,87
|
|Frank
|19,4836
|19,6010
|% -0,61
|
|Riyal
|4,9372
|4,9620
|% 0,15
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-14,24
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|-8,59
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|6.997
|7.113
|-49,00
|
|Yarım
|3.398
|3.478
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.738
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,93
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,48
|-0,34
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|-0,94
|
Seans Raporu
17:37
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17:52VAKBN
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17:48XU100
Endeks 4, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 95 altında . İşlem hacmi 104, 163.00 milyon TL de