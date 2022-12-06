***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 11:14
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084688
BIST
11:024.962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,41
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:0218,6413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:0219,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0388
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:021.062,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.062,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:02
|BARMA
|122,10
|24.866.642
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.534.873
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|5.314.859
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|18.164.646
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|11.121.881
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|372.328.589
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|267.400.397
|% -9,98
|
|KONTR
|126,30
|141.851.366
|% -9,98
|
|PRDGS
|11,47
|23.522.142
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,28
|3.709.581.097
|% 6,47
|
|EREGL
|42,90
|2.572.362.109
|% 1,08
|
|THYAO
|138,70
|2.430.781.338
|% 0,07
|
|ENKAI
|27,62
|1.577.162.084
|% 3,60
|
|ASELS
|50,85
|1.356.641.932
|% 2,15
|
|KRDMD
|17,28
|3.709.581.097
|% 6,47
|
|ADESE
|1,89
|191.158.193
|% 2,16
|
|EKGYO
|7,27
|634.786.211
|% 0,00
|
|TSKB
|4,06
|299.486.044
|% 1,25
|
|SKBNK
|2,68
|163.291.337
|% 0,37
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6362
|18,6413
|% 0,02
|
|Euro
|19,5776
|19,5876
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6891
|22,8029
|% 0,28
|
|Frank
|19,6867
|19,8053
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% -0,01
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|5,26
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,30
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.128
|7.191
|23,00
|
|Yarım
|3.457
|3.515
|10,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.757
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,45
|0,13
|
|B. Petrol
|83,37
|83,37
|0,69
|