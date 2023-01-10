***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 16:54
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DMSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099479
BIST
16:465.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -58,78
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:4618,7740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:4620,1644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:461.130,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.130,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:44
|EUHOL
|2,35
|91.114.425
|% 12,98
|
|SDTTR
|51,50
|4.154.866
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.297.373
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|48.497.340
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.209.972
|% 10,00
|
|GOZDE
|23,40
|529.072.126
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.824.608
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|BFREN
|4.640,00
|184.042.528
|% -9,85
|
|ASELS
|59,60
|5.651.894.706
|% 0,85
|
|THYAO
|136,30
|5.266.850.630
|% -1,52
|
|EREGL
|39,58
|5.229.034.847
|% -0,60
|
|KRDMD
|18,85
|4.110.136.062
|% 0,32
|
|KOZAL
|588,80
|3.457.539.042
|% -0,74
|
|EKGYO
|8,74
|3.387.078.794
|% 0,11
|
|YKBNK
|9,83
|2.753.002.225
|% -2,87
|
|KRDMD
|18,85
|4.110.136.062
|% 0,32
|
|SKBNK
|2,84
|456.130.780
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,74
|2.523.634.591
|% -0,39
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7704
|18,7740
|% 0,02
|
|Euro
|20,1549
|20,1644
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,6860
|22,7998
|% -0,45
|
|Frank
|20,2215
|20,3433
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9851
|5,0101
|% 0,09
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|0,57
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,22
|
|Cumhuriyet
|7.624
|7.739
|-21,00
|
|Tam
|7.659
|7.711
|3,00
|
|Yarım
|3.721
|3.772
|1,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|0,29
|