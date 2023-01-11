***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:00
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099827
BIST
18:054.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
0
En Düşük
0
18:0518,7811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
18:0520,1970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0353
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
18:051.136,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,45
|Açılış
|: 1.136,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSEN
|38,90
|393.694.609
|% 0,00
|
|ANELE
|3,62
|18.576.740
|% 0,00
|
|AKSGY
|6,61
|47.478.360
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,59
|26.626.536
|% 0,00
|
|ALMAD
|4,78
|30.711.041
|% 0,00
|
|AKSEN
|38,90
|393.694.609
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,54
|276.343.899
|% 0,00
|
|AKSGY
|6,61
|47.478.360
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,59
|26.626.536
|% 0,00
|
|ALFAS
|253,00
|70.376.440
|% 0,00
|
|THYAO
|131,20
|7.228.138.030
|% 0,00
|
|EREGL
|37,86
|7.205.211.826
|% 0,00
|
|ASELS
|58,15
|7.045.379.508
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% 0,00
|
|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,53
|3.776.101.004
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,73
|555.161.757
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7741
|18,7811
|% 0,04
|
|Euro
|20,1827
|20,1970
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7764
|22,8906
|% 0,14
|
|Frank
|20,3007
|20,4230
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9845
|5,0095
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,30
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.690
|7.754
|19,00
|
|Yarım
|3.735
|3.793
|9,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.897
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,44
|0,17
|
|B. Petrol
|79,59
|79,59
|-0,51
|