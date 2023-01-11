***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:42
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DMSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100251
BIST
14:514.830
En Yüksek
|Değişim
|: -3,16%
|| -157,71
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.811
14:5118,7786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 79,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 80,1000
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:5120,1804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0187
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3400
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:5114,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,20
|Açılış
|: 14,47
|
|Önceki Kapanış
|: 14,27
|
14,53
En Düşük
14,21
BIST En Aktif Hisseler14:50
|SDTTR
|56,65
|6.076.222
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.455.868
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|41.603.787
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|1.859.252
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,35
|280.548.620
|% 6,37
|
|GOZDE
|21,06
|348.892.727
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|367.200.817
|% -9,99
|
|FLAP
|12,18
|203.656.830
|% -9,98
|
|CEOEM
|18,31
|26.626.886
|% -9,98
|
|THYAO
|128,30
|5.872.365.801
|% -2,21
|
|EREGL
|37,40
|4.156.664.665
|% -1,22
|
|ASELS
|55,45
|3.370.815.137
|% -4,64
|
|KRDMD
|17,69
|3.148.836.315
|% -2,48
|
|KOZAL
|542,00
|3.112.917.979
|% -3,73
|
|EKGYO
|8,28
|2.140.393.293
|% -2,59
|
|YKBNK
|8,92
|2.045.374.086
|% -6,40
|
|KRDMD
|17,69
|3.148.836.315
|% -2,48
|
|KATMR
|2,09
|331.161.099
|% -9,91
|
|SKBNK
|2,63
|403.757.501
|% -3,66
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7764
|18,7780
|% 0,02
|
|Euro
|20,1764
|20,1808
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7143
|22,8282
|% -0,14
|
|Frank
|20,2223
|20,3441
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9843
|5,0093
|% -0,02
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|5,88
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.138
|3,77
|
|Cumhuriyet
|7.645
|7.760
|26,00
|
|Tam
|7.684
|7.739
|4,00
|
|Yarım
|3.733
|3.786
|2,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.893
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,46
|0,19
|
|B. Petrol
|80,42
|80,42
|0,32
|