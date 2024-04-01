***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 11:54
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264963
BIST
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15:599.099
En Düşük
|Değişim
|: -0,47%
|| -43,29
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
15:5931,9648
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,4336
|Açılış
|: 31,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
15:5934,5314
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,5056
|Açılış
|: 34,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
15:592.313,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -13,90
|Açılış
|: 2.313,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler15:57
|SELVA
|17,05
|52.008.520
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.247.054
|% 9,97
|
|DITAS
|26,08
|52.665.786
|% 9,95
|
|UFUK
|239,40
|9.481.159
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.366.673
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,45
|638.378.498
|% -9,98
|
|THYAO
|300,75
|8.654.827.980
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,45
|5.052.510.681
|% 3,14
|
|YKBNK
|28,10
|3.650.452.179
|% 2,78
|
|TUPRS
|178,40
|3.147.413.658
|% 0,79
|
|KCHOL
|205,10
|2.530.048.572
|% 2,96
|
|ISCTR
|11,45
|5.052.510.681
|% 3,14
|
|ZOREN
|5,94
|1.658.040.273
|% -0,17
|
|EKGYO
|9,36
|2.400.620.185
|% -6,12
|
|YKBNK
|28,10
|3.650.452.179
|% 2,78
|
|PETKM
|19,17
|1.516.859.991
|% -3,33
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9479
|31,9568
|% -1,36
|
|Euro
|34,4471
|34,5135
|% -1,49
|
|Sterlin
|39,8817
|40,0816
|% -3,82
|
|Frank
|35,0407
|35,2164
|% -3,79
|
|Riyal
|8,4311
|8,4733
|% -3,67
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,20
|% 0,66
|
|Platin
|904,54
|906,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,08
|1.007,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,69
|86,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.253,32
|2.253,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:57
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