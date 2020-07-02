***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.07.2020 16:24
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2020
Tescil Tarihi
02.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi mali tablolarımızın denetimini yapmak üzere seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. , kayıtlı olduğumuz Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.07.2020 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854117
BIST
17:40116.892
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 1.576,62
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
17:406,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
17:407,7073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
17:40391,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,65
|Açılış
|: 391,57
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,19
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|106.694.821
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|188.159.797
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.087.240
|% 10,00
|
|BIZIM
|21,14
|400.069.333
|% 9,99
|
|MAALT
|85,35
|21.674.687
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,08
|5.283.834
|% -6,27
|
|AKMGY
|37,54
|14.809.998
|% -5,96
|
|CEOEM
|4,35
|98.386.020
|% -4,61
|
|GARAN
|8,37
|1.210.956.372
|% 0,84
|
|ISFIN
|4,26
|951.254.565
|% 2,40
|
|KARSN
|3,30
|929.266.101
|% 8,20
|
|EKGYO
|2,09
|878.611.450
|% 3,47
|
|THYAO
|12,24
|814.073.438
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,09
|878.611.450
|% 3,47
|
|IEYHO
|1,02
|377.027.650
|% 9,68
|
|KARSN
|3,30
|929.266.101
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,76
|437.520.773
|% 2,92
|
|ISFIN
|4,26
|951.254.565
|% 2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5303
|8,5731
|% 0,15
|
|Frank
|7,2195
|7,2630
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,93
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.554
|7,40
|
|Tam
|2.609
|2.621
|7,60
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|3,70
|
|Çeyrek
|634
|642
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,00
|
|B. Petrol
|42,37
|42,37
|0,34
|
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