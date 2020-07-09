***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.07.2020 15:56
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2020
Tescil Tarihi
02.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.07.2020 - 10113
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi finansal tablolarının denetimi yapmak üzere seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş., 07.07.2020 tarih 10113 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858228
BIST
17:20117.603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -1.109,12
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.603
17:206,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
17:207,7836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
17:20399,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,93
|Açılış
|: 399,84
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.973.106
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.873.444
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.930.898
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|14.946.512
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|93.576.665
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.693.446
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.324.415
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|20.458.490
|% -9,67
|
|EDIP
|2,44
|29.930.080
|% -9,29
|
|TURGG
|62,05
|8.249.185
|% -8,48
|
|SISE
|6,58
|3.338.718.352
|% 3,30
|
|THYAO
|11,72
|1.578.874.631
|% 3,63
|
|TRKCM
|4,67
|1.238.639.373
|% 8,35
|
|EKGYO
|2,24
|1.171.996.625
|% -1,75
|
|ODAS
|2,69
|1.043.579.343
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,24
|1.171.996.625
|% -1,75
|
|SISE
|6,58
|3.338.718.352
|% 3,30
|
|ODAS
|2,69
|1.043.579.343
|% -0,74
|
|TRKCM
|4,67
|1.238.639.373
|% 8,35
|
|KRDMD
|3,22
|765.853.359
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6591
|8,7025
|% 0,42
|
|Frank
|7,2893
|7,3332
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|4,95
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|13,80
|
|Tam
|2.673
|2.688
|14,20
|
|Yarım
|1.298
|1.315
|6,90
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,97
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|42,67
|42,67
|-0,63
|
Seans Raporu
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17:34METUR
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Yüzde -3.83 oranında düşüşle 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 558, 741 adet işlem
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17:31GLBMD
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 5.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 471, 741 adet işlem