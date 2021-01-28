***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.01.2021 14:24
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 / 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince 2021 dönemine ilişkin mali tablolarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin atanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905300
BIST
15:411.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.453
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|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.481
En Düşük
1.431
15:417,3868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0271
|Açılış
|: 7,3850
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|Önceki Kapanış
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7,4312
En Düşük
7,3569
15:418,9505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,9350
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|Önceki Kapanış
|: 8,9450
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8,9962
En Düşük
8,9183
15:41437,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,92
|Açılış
|: 437,02
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|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler15:39
|PKENT
|1.386,00
|2.471.815
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|VERTU
|25,34
|144.139.101
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|EMNIS
|35,34
|1.009.978
|% 9,96
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|KAPLM
|36,68
|4.747.326
|% -9,97
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|GARAN
|9,20
|1.713.572.583
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,34
|1.463.487.496
|% -0,43
|
|KOZAL
|113,30
|1.146.773.295
|% -0,18
|
|ODAS
|3,77
|1.094.048.728
|% -3,83
|
|KRDMD
|6,64
|1.056.504.244
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,34
|1.463.487.496
|% -0,43
|
|TSKB
|1,78
|640.577.582
|% -0,56
|
|ODAS
|3,77
|1.094.048.728
|% -3,83
|
|YKBNK
|2,90
|710.160.446
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,38
|291.694.424
|% 0,00
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3798
|7,3840
|% -0,40
|
|Euro
|8,9428
|8,9474
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,0439
|10,0943
|% -0,67
|
|Frank
|8,2588
|8,3085
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9626
|1,9724
|% -0,39
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|0,85
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.941
|-9,00
|
|Tam
|2.884
|2.955
|-8,63
|
|Yarım
|1.394
|1.430
|-4,17
|
|Çeyrek
|699
|715
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,42
|55,42
|-0,11
|
Seans Raporu
15:39
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