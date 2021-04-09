***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.04.2021 14:00
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 / 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.04.2021
Tescil Tarihi
09.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
07.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuz tarafından 1 yıl süre görev yapmak üzere atanan Güreli Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. , 09.04.2021 (bugün) tarihinde Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926041
BIST
13:501.405
En Yüksek
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460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler13:50
|TUREX
|14,52
|230.737
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.654.103
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|436.929
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|41.963.223
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.420.166
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|516.299
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.227.677
|% -9,99
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|FENER
|33,48
|19.622.427
|% -9,95
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|ADESE
|3,00
|137.742.826
|% -7,69
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|KRTEK
|17,20
|12.290.755
|% -7,03
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|EREGL
|16,24
|658.162.314
|% 2,53
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|BJKAS
|10,92
|572.916.876
|% 7,37
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|KRDMD
|7,42
|532.388.423
|% -0,13
|
|JANTS
|852,20
|424.347.889
|% 0,26
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|GARAN
|6,73
|320.254.130
|% -0,44
|
|TSKB
|1,38
|141.644.881
|% -2,13
|
|EKGYO
|1,91
|180.246.463
|% -1,04
|
|DOHOL
|3,26
|300.696.827
|% -2,98
|
|ITTFH
|2,85
|242.621.343
|% 7,95
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|YKBNK
|2,15
|162.789.032
|% -1,38
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|13:50
|Alış
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|Dolar
|8,1468
|8,1519
|% 0,24
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|Euro
|9,6886
|9,6980
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,1419
|11,1978
|% 0,01
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|Frank
|8,7619
|8,8147
|% -0,07
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|Riyal
|2,1658
|2,1766
|% 0,14
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|13:50
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|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-9,40
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|Altın Gr.
|457
|457
|-1,93
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|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
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|Tam
|3.008
|3.084
|-23,09
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|Yarım
|1.454
|1.492
|-11,16
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|Çeyrek
|729
|746
|-5,58
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|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|-0,21
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|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,05
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|B. Petrol
|63,24
|63,24
|0,04
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