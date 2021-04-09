***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 / 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.04.2021Tescil Tarihi09.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar07.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuz tarafından 1 yıl süre görev yapmak üzere atanan Güreli Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. , 09.04.2021 (bugün) tarihinde Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926041BIST