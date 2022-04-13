***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2022 18:24
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bugün (13.04.2022) yapılan Şirketimiz Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince 2022 dönemine ilişkin mali tablolarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. atanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020150
BIST
18:052.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,33
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
18:0514,5909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0077
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
18:0515,8995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0891
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8995
En Düşük
15,7820
18:05927,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,49
|Açılış
|: 927,52
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|3,52
|1.405.765
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|25.339.047
|% 9,99
|
|KOZAA
|31,70
|1.959.223.139
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.825.184
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.446.698
|% 9,87
|
|ASUZU
|81,00
|24.802.713
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|7.248.024
|% -9,97
|
|KONKA
|17,89
|283.925.249
|% -9,96
|
|ISFIN
|4,10
|375.002.971
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|1.283.577
|% -9,09
|
|THYAO
|36,98
|4.226.819.752
|% -0,70
|
|GARAN
|13,64
|3.709.362.889
|% -0,66
|
|SISE
|17,36
|3.293.455.775
|% 0,52
|
|YKBNK
|5,03
|3.091.286.766
|% -0,62
|
|KOZAL
|170,60
|3.073.526.054
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,03
|3.091.286.766
|% -0,62
|
|ODAS
|2,28
|1.111.432.615
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,71
|1.137.419.924
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,19
|880.377.152
|% 8,42
|
|GARAN
|13,64
|3.709.362.889
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5887
|14,5928
|% -0,04
|
|Euro
|15,8597
|15,8874
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,9670
|19,0621
|% 0,34
|
|Frank
|15,5510
|15,6447
|% -0,12
|
|Riyal
|3,8785
|3,8979
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|11,03
|
|Altın Gr.
|927
|927
|5,23
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,71
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|0,16
|
|B. Petrol
|107
|107
|1,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PCILT
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 261 adet işlem
-
17:58ECZYT
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 48.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 261 adet işlem
-
17:57PINSU
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 167, 356 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 58, 156.00 milyon TL de
-
17:56FORMT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 677 adet işlem