***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2022 14:34
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2022
Tescil Tarihi
15.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
13.04.2022 tarihinde yapılan Şirketimiz Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince 2022 dönemine ilişkin mali tablolarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere atanan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. , Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından bugün (15.04.2022) tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021081
BIST
14:502.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,86
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
14:5014,6421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0384
|Açılış
|: 14,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5874
14:5015,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0074
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7927
14:50929,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,10
|Açılış
|: 929,20
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler14:50
|IHAAS
|16,94
|18.283.550
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.188.488
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.123.445
|% 9,95
|
|JANTS
|83,00
|258.016.856
|% 8,57
|
|ERSU
|4,93
|49.313.768
|% -6,98
|
|OYLUM
|2,32
|5.879.432
|% -4,92
|
|CANTE
|27,76
|24.784.040
|% -4,87
|
|HEKTS
|22,06
|407.301.557
|% -4,25
|
|SELGD
|4,26
|1.738.214
|% -3,40
|
|THYAO
|37,32
|1.282.688.085
|% -0,11
|
|EKGYO
|2,93
|1.211.049.540
|% -1,68
|
|GARAN
|13,65
|1.136.510.259
|% -0,36
|
|SAHOL
|21,76
|793.692.635
|% 0,18
|
|SISE
|17,36
|676.571.888
|% 0,06
|
|EKGYO
|2,93
|1.211.049.540
|% -1,68
|
|TSKB
|1,87
|472.144.074
|% 1,08
|
|ODAS
|2,32
|345.967.642
|% 0,43
|
|YKBNK
|5,13
|595.709.399
|% -0,19
|
|KARSN
|5,46
|484.660.056
|% 1,49
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6326
|14,6421
|% 0,26
|
|Euro
|15,8352
|15,8588
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,0695
|19,1651
|% 0,10
|
|Frank
|15,4753
|15,5685
|% 0,24
|
|Riyal
|3,8922
|3,9117
|% 0,21
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|929
|929
|2,28
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.117
|6.269
|9,62
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|4,65
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|2,32
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|