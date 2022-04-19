***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.04.2022 15:54
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2022
Tescil Tarihi
15.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.04.2022 - 10560
Açıklamalar
Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından 15.04.2022 tarihinde tescil edilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş , 15.04.2022 tarih 10560 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022023
BIST
17:392.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,28
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:3914,6689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0323
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:3915,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0483
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:39921,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -10,13
|Açılış
|: 921,25
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
921,25
BIST En Aktif Hisseler17:37
|DAGHL
|19,29
|10.097.204
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.615.219
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.955.901
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|273.227.164
|% 9,80
|
|YATAS
|15,94
|282.875.657
|% 8,81
|
|ISGYO
|11,07
|54.495.226
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.876.650
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|61.186.550
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.224.008
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,49
|35.923.218
|% -9,11
|
|THYAO
|38,20
|3.569.216.617
|% 1,49
|
|GARAN
|14,29
|3.312.865.138
|% -0,90
|
|KRDMD
|16,25
|2.553.845.618
|% 0,68
|
|YKBNK
|5,26
|2.457.031.800
|% 0,38
|
|TUPRS
|255,30
|2.074.753.772
|% 1,51
|
|ODAS
|2,52
|1.380.251.109
|% 5,88
|
|YKBNK
|5,26
|2.457.031.800
|% 0,38
|
|TSKB
|2,02
|932.431.060
|% 1,00
|
|EKGYO
|2,90
|1.051.292.110
|% 0,00
|
|HALKB
|6,04
|1.467.985.422
|% 2,55
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6639
|14,6689
|% 0,22
|
|Euro
|15,8220
|15,8314
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,0081
|19,1035
|% 0,10
|
|Frank
|15,4139
|15,5068
|% -0,11
|
|Riyal
|3,8987
|3,9182
|% 0,36
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-26,28
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-7,37
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,18
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,26
|
|B. Petrol
|108
|108
|-5,00
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52ULUSE
Yüzde 7.99 oranında artışla 163.60 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 032 adet işlem
-
17:51ODAS
Yüzde 5.88 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 561, 348, 971 adet işlem
-
17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 5 artarak (% 0.41 ) 2, 817
-
17:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, YKBNK, TSKB
-
17:50XU100
Endeks 2, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 49, 703.00 milyon TL de