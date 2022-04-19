***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi13.04.2022Tescil Tarihi15.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su15.04.2022 - 10560AçıklamalarGebze Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından 15.04.2022 tarihinde tescil edilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş , 15.04.2022 tarih 10560 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022023BIST