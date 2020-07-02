***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.07.2020 16:30
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek kabul edilen Esas Sözleşmemizin ''Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. maddesi ile , ''Amaç ve Konu' 'başlıklı 3. maddesi ile ilgili değişiklikler , 02.07.2020 (bugün) tarihinde kayıtlı olduğumuz Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854122
BIST
17:50116.930
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En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|52.202.543
|% 10,00
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|MRGYO
|2,20
|106.764.060
|% 10,00
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|OZGYO
|2,31
|188.382.107
|% 10,00
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|KENT
|621,60
|5.087.240
|% 10,00
|
|BIZIM
|21,14
|401.521.355
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|ULAS
|5,02
|5.858.456
|% -7,38
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|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
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|AKMGY
|37,70
|15.025.841
|% -5,56
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|CEOEM
|4,36
|102.522.848
|% -4,39
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|GARAN
|8,36
|1.225.850.583
|% 0,72
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|ISFIN
|4,28
|991.618.349
|% 2,88
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|KARSN
|3,29
|944.985.568
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,08
|884.020.521
|% 2,97
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|THYAO
|12,23
|835.438.839
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,08
|884.020.521
|% 2,97
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|IEYHO
|1,02
|377.171.495
|% 9,68
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|KARSN
|3,29
|944.985.568
|% 7,87
|
|ALBRK
|1,77
|446.917.483
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,25
|761.047.747
|% 0,62
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5259
|8,5687
|% 0,10
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|Frank
|7,2187
|7,2622
|% 0,09
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|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,11
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.776
|1.776
|6,00
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|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,04
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|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,01
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|B. Petrol
|42,36
|42,36
|0,33
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