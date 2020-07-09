Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme

09.07.2020 15:56
GÜNCEL HABERLER



***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar

Şirketimizin 30.06.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısında ''Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. maddesi ile ''Amaç ve Konu'' başlıklı 3. maddesi değişikliklerinin kabul edilerek tescil ve ilan olunan Esas Sözleşmemizin değişiklikleri de içeren metni ekli .PDF dosyasındadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.  

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 02/07/2020 07/07/2020 10113
3 02/07/2020 07/07/2020 10113



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858229


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:33117.959
Değişim :  -0,63% |  -753,03
Açılış :  119.349  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
119.686 En Düşük
117.420
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 38.066.574 % 10,00  
GLRYH 13,32 12.971.897 % 9,99  
KENT 917,10 35.012.843 % 9,99  
BFREN 342,60 24.862.196 % 9,98  
BERA 5,29 95.800.263 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6518 8,6952 % 0,34  
Frank 7,2887 7,3327 % 0,14  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 2,32  
Altın Gr. 400 400 0,88  
Cumhuriyet 2.594 2.617 11,20  
Tam 2.670 2.685 11,50  
Yarım 1.297 1.313 5,60  
Çeyrek 649 657 2,80  
Gümüş.Ons 18,85 18,89 0,15  
Gümüş Gr. 4,17 4,18 0,05  
B. Petrol 42,52 42,52 -0,78  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru