***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
09.07.2020 15:56
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısında ''Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. maddesi ile ''Amaç ve Konu'' başlıklı 3. maddesi değişikliklerinin kabul edilerek tescil ve ilan olunan Esas Sözleşmemizin değişiklikleri de içeren metni ekli .PDF dosyasındadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 02/07/2020 07/07/2020 10113
3 02/07/2020 07/07/2020 10113
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858229
BIST
17:33117.959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -753,03
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.420
17:336,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
17:337,7662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0090
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
17:33400,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,51
|Açılış
|: 400,42
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.066.574
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.971.897
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|35.012.843
|% 9,99
|
|BFREN
|342,60
|24.862.196
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|95.800.263
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.757.826
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.332.525
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|20.470.383
|% -9,67
|
|EDIP
|2,43
|30.183.586
|% -9,67
|
|ZOREN
|2,54
|511.411.913
|% -8,96
|
|SISE
|6,55
|3.470.367.921
|% 2,83
|
|THYAO
|11,70
|1.643.354.259
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,23
|1.273.096.107
|% -2,19
|
|TRKCM
|4,68
|1.272.610.632
|% 8,58
|
|ODAS
|2,66
|1.072.480.268
|% -1,85
|
|EKGYO
|2,23
|1.273.096.107
|% -2,19
|
|SISE
|6,55
|3.470.367.921
|% 2,83
|
|ODAS
|2,66
|1.072.480.268
|% -1,85
|
|TRKCM
|4,68
|1.272.610.632
|% 8,58
|
|KRDMD
|3,21
|804.898.441
|% -1,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6518
|8,6952
|% 0,34
|
|Frank
|7,2887
|7,3327
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|2,32
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.617
|11,20
|
|Tam
|2.670
|2.685
|11,50
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|5,60
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,89
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|4,17
|4,18
|0,05
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|-0,78
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:45SNPAM
Yüzde -8.62 oranında düşüşle 8.80 lira fiyatla işlem gören hissede 635, 330 adet işlem
-
17:44INFO
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 621, 648 adet işlem
-
17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, EKGYO, DOHOL
-
17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -501, 76 kaybederek (% -0.46 ) 109, 074
-
17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, EGCYO, EGCEY, EGCYH