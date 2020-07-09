***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 30.06.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısında ''Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. maddesi ile ''Amaç ve Konu'' başlıklı 3. maddesi değişikliklerinin kabul edilerek tescil ve ilan olunan Esas Sözleşmemizin değişiklikleri de içeren metni ekli .PDF dosyasındadır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 02/07/2020 07/07/2020 101133 02/07/2020 07/07/2020 10113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858229BIST