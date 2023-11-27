***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
27.11.2023 18:52
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin ''Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. maddesine ilişkin değişiklikleri içeren metni ekli pdf dosyasındadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 07/04/2023 07/04/2023 10807
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220314
BIST
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18:058.107
En Düşük
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8.023
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8.129
18:0528,9104
En Yüksek
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|Açılış
|: 28,9300
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|Önceki Kapanış
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28,9181
En Düşük
28,8129
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 1.868,82
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|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
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1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.020,00
|799.204.015
|% 10,00
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|BINHO
|221,20
|57.533.235
|% 10,00
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|FLAP
|13,31
|249.569.378
|% 10,00
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|MEKAG
|85,80
|225.385.543
|% 10,00
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|ORCAY
|13,42
|220.688.693
|% 10,00
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|DAPGM
|50,40
|101.626.006
|% -10,00
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|ORMA
|183,60
|14.321.764
|% -10,00
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|EUYO
|18,00
|11.516.523
|% -10,00
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|SODSN
|105,40
|7.286.817
|% -9,99
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|GLCVY
|46,00
|156.437.530
|% -9,98
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|THYAO
|260,50
|10.603.382.606
|% 0,29
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|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
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|AKBNK
|34,30
|4.652.631.228
|% 7,66
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
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|TUPRS
|156,00
|3.957.476.052
|% 3,65
|
|ZOREN
|5,31
|2.515.007.015
|% 6,63
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|EKGYO
|7,60
|1.420.812.101
|% 3,83
|
|IHLAS
|1,29
|194.838.640
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9003
|28,9104
|% 0,18
|
|Euro
|31,6220
|31,6419
|% 0,11
|
|Sterlin
|36,3533
|36,5356
|% 0,19
|
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|32,6749
|32,8718
|% 0,25
|
|Riyal
|7,6853
|7,7238
|% 0,17
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,62
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|Platin
|917,75
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