***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Şirketimiz Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte .PDF dosya formatında yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823474BIST