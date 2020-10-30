***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte .PDF dosya formatında kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885105BIST