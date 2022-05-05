***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
05.05.2022 18:31
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ilişkin faaliyet raporu ekte .pdf formatında yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026802
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
0
En Düşük
0
18:0514,8916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0306
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
15,1201
En Düşük
14,8503
18:0515,6725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0396
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7239
En Düşük
15,6141
18:05897,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,14
|Açılış
|: 897,85
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKGYO
|2,29
|65.531.229
|% 14,50
|
|ALARK
|27,16
|179.990.054
|% 0,85
|
|KRONT
|38,54
|13.957.222
|% 0,00
|
|KOZAL
|177,70
|1.267.443.799
|% 0,00
|
|TRGYO
|7,73
|78.610.866
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,08
|968.293.566
|% 0,00
|
|SODSN
|26,60
|150.064
|% 0,00
|
|UZERB
|37,74
|306.611
|% 0,00
|
|ULAS
|3,18
|1.214.716
|% 0,00
|
|YONGA
|21,50
|408.664
|% 0,00
|
|THYAO
|42,68
|3.308.438.993
|% 0,00
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% 0,00
|
|EREGL
|33,50
|1.535.239.399
|% 0,00
|
|TUPRS
|245,30
|1.425.874.485
|% 0,00
|
|ODAS
|2,66
|1.117.983.537
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,71
|737.057.456
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|1.197.215.355
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% 0,00
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8865
|14,8926
|% 0,21
|
|Euro
|15,6641
|15,6792
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,3126
|18,4044
|% 0,06
|
|Frank
|15,0139
|15,1043
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9552
|3,9750
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|-0,56
|
|Altın Gr.
|898
|898
|1,00
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,81
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KNFRT
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Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
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17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
-
17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem