***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022- 30.06.2022 Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte .pdf formatında yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053210BIST