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***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

25.03.2020 18:22
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***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

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Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Tüm Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını dolayısıyla üretim faaliyetlerine ara verilmesi ve bu kapsamda alınan tedbirler gereği kısa çalışma uygulamasına başvurulması.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Bilecik ili Vezirhan beldesinde bulunan fabrikamızdaki üretim faaliyetleri.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de bulunan müşterilerimizde meydana gelen üretim aksamaları.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 25.03.2020 tarih 2020/08 ve 2020/09 no'lu kararları.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
30.03.2020 - 08.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek madde 2 hükümleri gereği yürürlükte bulunan kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunulacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Gerek Yurtiçi gerekse de Yurtdışı müşterilerimizden gelecek geri bildirim ve sipariş talepleri.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
08.04.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirketin sürekliliği ile ilgili herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün(25.03.2020) almış olduğu kararlara göre
Tüm Dünyayı etkisi alan Covıd-19 pandemisinin yarattığı olumsuzluklardan dolayı Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'deki müşterilerimizde meydana gelen üretim aksamaları nedeniyle Bilecik ili Vezirhan beldesinde yer alan fabrikamızda 30.03.2020 - 08.04.2020 tarihler arasında kademeli olarak üretim çalışmalarına ara verilmesine ve Covıd-19 pandemisinin etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek madde 2 hükümleri gereği yürürlükte bulunan kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlanılmasına ve gerekli başvuruların yapılması hususunda Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesine karar verilmiştir.
Ayrıca
Dünya çapında yayılan Covıd-19 pandemisinin etkilerini azaltmaya yönelik çalışanlarımızın ve içinde bulunduğumuz toplumun güvenliği için de kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında gerekli önlemleri de almış bulunmaktayız.
Başlıca alınan önlemler aşağıdadır
* Personellerimizin tüm iş seyahatleri iptal edilmiştir.
* Fabrikamıza dışarıdan girişler zorunlu haller dışında kısıtlanmıştır.
* Kronik hastalıkları bulunan çalışanlarımızın bu süreçte çalışma ortamından uzaklaştırılması sağlanmıştır.
* Fabrikamıza tedarikçilerimizden gelen veya müşterilerimize sevk amaçlı giriş yapan nakliyecilerin girişlerinde işyeri sağlık personelleri tarafından ateş ölçüm işlemi yapılmakta , maske ve eldiven kullanımı olmadan giriş yapılmaması sağlanmaktadır.
* Personellerimizin ortak kullanım alanlarında ultraviyole ışın sistemi kurulmuş olup, kullanım zamanları dışında aktif hale getirilerek alanın dezenfeksiyonu sağlanmıştır.
* Personel yemekhanesinde sosyal temas mesafesini koruyacak şekilde oturma planı oluşturulmuş, yemekhanede yığılma ve yoğunluk olmayacak şekilde münavebeli olarak yemek düzeni sağlanmıştır.
* Ara dinlenme alanı olarak kullanılan kapalı alana girişler engellenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832185


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