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***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

15.05.2020 16:10
GÜNCEL HABERLER



***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Tüm Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını dolayısıyla üretim faaliyetlerine ara verilmesi.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Bilecik İli Vezirhan Beldesinde yer alan fabrikamızda ikmal ve talaşlı imalat tesisleri hariç olmak üzere döküm hatlarımızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Salgın sebebi ile Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de bulunan müşterilerimizde meydana gelen üretim aksamaları
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
2020 / 13 No'lu Yönetim Kurulu Kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
18.05.2020 - 25.05.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği Başvurumuz T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından onaylanmıştır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Gerek Yurtiçi gerekse de Yurtdışındaki müşterilerimizden gelecek geri bildirim ve sipariş talepleri
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
25.05.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirketin sürekliliği ile ilgili herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

Tüm Dünyayı etkisi altına alan COVI-19 pandemisinin etkilerini azaltmaya yönelik alınan tebdirler kapsamında
Şirket Yönetim Kurulumuz, Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de bulunan müşterilerimizde meydana gelen üretim aksamaları beraberinde fabrika açılış tarihlerindeki öteleme ve normalleşme planlarına istinaden Bilecik İli Vezirhan beldesinde yer alan fabrikamızda ikmal ve talaşlı imalat tesisleri hariç olmak üzere döküm hatlarımızda 18.05.2020 - 25.05.2020 tarihleri arasında üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararı almıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845393


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Yarım 1.235 1.256 -7,20  
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