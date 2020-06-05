***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiTüm Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını dolayısıyla üretim faaliyetlerina ara verilmesi.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiBilecik İli Vezirhan Beldesinde yer alan fabrikamızda ikmal ve talaşlı imalat tesisleri hariç olmak üzere döküm hatlarımızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniSalgın sebebi ile Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de bulunan müşterilerimizde meydana gelen üretim aksamaları.Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi2020 / 18 No'lu Yönetim Kurulu KararıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi08.06.2020 - 15.06.2020 tarihleri arasındaFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYoktur.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYoktur.Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanılmaktadır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYurtiçi ve Yurtdışı müşterilerimizden gelecek geri bildirim ve sipariş talepleri.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih15.06.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiŞirketin sürekliliği ile ilgili herhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarTüm Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan tebdirler kapsamındaŞirket Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında , Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de bulunan müşterilerimizde meydana gelen üretim aksamaları beraberinde fabrika açılış tarihlerindeki öteleme ve normalleşme planlarına istinaden Bilecik İli Vezirhan beldesinde yer alan fabrikamızda ikmal ve talaşlı imalat tesisleri hariç olmak üzere döküm hatlarımızda 08.06.2020 - 15.06.2020 tarihleri arasında üretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849485BIST