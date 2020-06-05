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***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

05.06.2020 16:39
GÜNCEL HABERLER



***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Tüm Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını dolayısıyla üretim faaliyetlerina ara verilmesi.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Bilecik İli Vezirhan Beldesinde yer alan fabrikamızda ikmal ve talaşlı imalat tesisleri hariç olmak üzere döküm hatlarımızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Salgın sebebi ile Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de bulunan müşterilerimizde meydana gelen üretim aksamaları.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
2020 / 18 No'lu Yönetim Kurulu Kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
08.06.2020 - 15.06.2020 tarihleri arasında
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanılmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Yurtiçi ve Yurtdışı müşterilerimizden gelecek geri bildirim ve sipariş talepleri.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
15.06.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirketin sürekliliği ile ilgili herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

Tüm Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan tebdirler kapsamında
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında , Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de bulunan müşterilerimizde meydana gelen üretim aksamaları beraberinde fabrika açılış tarihlerindeki öteleme ve normalleşme planlarına istinaden Bilecik İli Vezirhan beldesinde yer alan fabrikamızda ikmal ve talaşlı imalat tesisleri hariç olmak üzere döküm hatlarımızda 08.06.2020 - 15.06.2020 tarihleri arasında üretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849485


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