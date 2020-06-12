***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
12.06.2020 17:11
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Tüm Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını dolayısıyla ara verilen üretim faaliyetlerinde süre uzatımı
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Bilecik İli Vezirhan Beldesinde yer alan fabrikamızda ikmal ve talaşlı imalat tesisleri hariç olmak üzere döküm hatlarımızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Salgın sebebi ile Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de bulunan müsterilerimizde meydana gelen üretim aksamaları.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
2020 / 19 No'lu Yönetim Kurulu Kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
15.06.2020 - 22.06.2020 tarihleri arasında
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanılmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Yurtiçi ve Yurtdışı müşterilerimizden gelecek geri bildirim ve sipariş talepleri.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
22.06.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirketin sürekliliği ile ilgili herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar
Tüm Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler kapsamında
Bilecik İli Vezirhan Beldesinde bulunan fabrikamızda ikmal ve talaşlı üretim birimleri hariç döküm hatlarımızda 05.06.2020 tarihli açıklamamızda belirtilen 08.06.2020 - 15.06.2020 tarihleri arasındaki üretim duruşumuz , Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de bulunan müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler neticesinde 22.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850991
BIST