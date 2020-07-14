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***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

14.07.2020 17:02
GÜNCEL HABERLER



***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Pandemi sebebi ile üretime ara verilmesi.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Bilecik İli Vezirhan Beldesinde bulunan fabrikamızda ikmal ve talaşlı imalat tesisleri hariç olmak üzere döküm hatlarımızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Salgın sebebi ile Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de bulunan müşterilerimizde meydana gelen üretim aksamaları.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
2020 / 24 No'lu Yönetim Kurulu Kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
16.07.2020 - 20.07.2020 tarihleri arasında
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanılmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Yurtiçi ve Yurtdışı müşterilerimizden gelecek geri bildirim ve sipariş talepleri.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
20.07.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirketin sürekliliği ile ilgili herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizden gelen geri bildirim ve sipariş durumlarına istinaden Bilecik İli Vezirhan Beldesinde bulunan fabrikamızda ikmal ve talaşlı imalat tesisleri hariç olmak üzere 16.07.2020 - 20.07.2020 tarihleri arasında döküm faaliyetlerimizde üretime ara verilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859784


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