***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiPandemi sebebi ile üretime ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiBilecik İli Vezirhan Beldesinde bulunan fabrikamızda ikmal ve talaşlı imalat tesisleri hariç olmak üzere döküm hatlarımızda üretim faaliyetlerine ara verilmesiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniSalgın sebebi ile Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de bulunan müşterilerimizde meydana gelen üretim aksamalarıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi2020 / 26 No'lu Yönetim Kurulu KararıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi27.07.2020 - 04.08.2020 tarihleri arasındaFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYoktur.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYoktur.Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanılmaktadır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYurtiçi ve Yurtdışı müşterilerimizden gelecek geri bildirim ve sipariş talepleriYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih04.08.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiŞirketin sürekliliği ile ilgili herhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizden gelen geri bildirim ve sipariş durumlarına istinaden Bilecik İli Vezirhan Beldesinde bulunan fabrikamızda, ikmal ve talaşlı imalat tesisleri hariç olmak üzere 27.07.2020 - 04.08.2020 tarihleri arasında döküm faaliyetlerimizde üretime ara verilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861351BIST